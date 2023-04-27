أحدث خبر انتحار فتاة تكاد لا تبلغ الـ 17 من عمرها جدلاً واسعا بين العراقيين على مواقع التواصل، لاسيما بعد انتشار فيديو يظهر جثتها معلقة بمروحة.

وتفصيلاً، أقدمت المراهقة العراقية رانيا على الانتحار شنقًا بعدما علقت نفسها بمروحة بمنزل والدها في إحدى مناطق بغداد، بحسب ما نشرت صفحة “حقوق المرأة العراقية.

وقالت الصفحة في بيان مساء أمس الأربعاء:” أنه وصلها مقطع فيديو للحادثة من قبل عائلة الفتاة التي كانت تعيش مع والدها دون إخوتها الآخرين الذين يتم علاجهم في دولة أخرى بسبب المرض.”

وأفادت بأن العائلة ادعت أنها انتحرت دون توضيح الأسباب، إلا أنها اعتبرت أن التمثيل واضح في المقطع المصور، وأن الانفعال مفتعل من قبلهم.

واتهمت المنظمة الحقوقية العائلة بـ”تزيف الحقيقية من خلال القطعة التي تم رفقها على باب المنزل بأنها تعرضت لصعقة كهربائية أدت لإنهاء حياتها.

وقال مصدر مجهول:” أن هناك ملابسات عديدة حول حياة الضحية منها أنها “منعت مراراً وتكراراً من زيارة والدتها أو الاتصال بها، ومن إكمال تعليمها”.

والجدير بالذكر أن العراق سجّل في العام 2021، 772 حالة انتحار، بارتفاع أكثر من 100 حالة عن العام 2020 الذي سجل انتحار 663 شخصاً، وفقاً لوزارة الداخلية التي أكدت أنّ “36.6% من المنتحرين كانت أعمارهم أقل من 20 عاماً، فيما تشكل نسبة الذكور 55.9%، والإناث 44.1%.