أقدمت إدارة الصحة في تايوان على سحب نوع واحد على الأقل من المعكرونة سريعة التحضير التي تصنع في إندونيسيا؛ لاحتوائها على مادة مسرطنة.

ووُجِد أن المادة ترتبط أيضًا بالتهيج الشديد للجلد والعيون والتشوهات الخلقية، وفقًا للتقارير الإندونيسية.

وقد تم العثور على أكسيد الإيثيلين الكيميائي في عبوات التوابل الخاصة بنكهة دجاج، والذي يتسبب في سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم.

وأمرت الصحة التايوانية الشركات بإزالة المنتج من أرففها على الفور، وسيتم فرض غرامة على المشغلين أو المتاجر التي تستمر في بيع المنتج.

وفي ماليزيا سحبت وزارة الصحة معكرونة سريعة التحضير تصنع في ماليزيا؛ لاحتوائها على ذات المواد المسرطنة.

جدير بالذكر أن الشركة الإندونيسية تصدر إلى 80 دولة حول العالم، وعليها إقبال كبير في السعودية وأمريكا ونيوزيلندا وأستراليا ودول إفريقية.