حذرت الدراسات من بعض المشروبات التي قد تلحق الضرر حال تناولها على الريق، فقد تسبب اضطراب الهضم الشديد أو قرحة في المعدة.

وذكرت الدراسات أنه على الرغم من تعدد فوائد تناول الشاي الأخضر إلا أنه من المشروبات التى لا يفضل تناولها على الريق لأنه يزيد من تهيج وحساسية المعدة واضطراب الهضم.

كما حذرت من تناول أي مشروبات باردة على الريق، وكذلك المشروبات الغازية الباردة لأنها تعمل على زيادة الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة في البطن.

ولهؤلاء الذي يبدأون يومهم بفنجان القهوة قبل تناول وجبة الإفطار، أكدت الدراسات أن شرب القهوة على معدة فارغة يحفز العديد من وظائف المعدة والأمعاء، والتي منها إفراز حمض الهيدروكلوريك، الذي يمكن أن يسبب التهاب المعدة، كما تعمل القهوة على تنشيط عمل غدة البنكرياس، التي تبدأ بإنتاج الإنزيمات لهضم الطعام غير المتواجد في المعدة، وهو ما يؤدي إلى اضطراب عمل الغدة وأمراض الجهاز الهضمي.