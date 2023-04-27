حرص الفنان المغربي سعد لمجرد على قضاء أوقات عائلية بهيجة وذلك عقب إطلاق سراحه بشكل مؤقت من السجن الذي دخله على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة.

ونشر”لمجرد” مقطع فيديو على حسابه بموقع “إنستغرام” حيث ظهر فيه وهو يتسوق ويطبخ ويرقص مع أفراد عائلته وزوجته.

يذكر أن جان مارك فاديدا، محامي الفنان المغربي، أعلن أنه تم إطلاق سراح الأخير دون قيد أو كفالة مالية، ولن يعود إلى السجن مرة أخرى لإكمال فترة محكوميته، مشيرا إلى أن القضية مستمرة، ويمكنه السفر بشرط أن يكون مقر سكنه بفرنسا في حال طُلب مرة أخرى لسماع أقواله من قبل القضاء الفرنسي.