رحبت مجندة سعودية بسيدات من جنسيات متعددة في قاعدة الملك عبدالله الجوية بجدة بعد وصولهن من السودان عبر طائرة تابعة للقوات الجوية السعودية.

وحرصت المجندة على الاطمئنان على جميع المتواجدات، مؤكدة أنها وزميلاتها في القوات الجوية في خدمتهم.

يأتي ذلك ستمراراً للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.