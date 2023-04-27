رحب قائد قاعدة الملك عبد الله الجوية في القطاع الغربي، اللواء طيار عبد الله الزهراني، بالرعاة الذين جرى إجلائهم من السودان إلى المملكة.

وقال “الزهراني”شرفتونا جميعا واللي تحتاجونه حاضرين فيه، والشكر لله لإعطائنا الفرصة لخدمتكم ومساعدتكم باللى نستطيع نعطيه”، وفقا لقناة “الإخبارية”.

وأكد أنهم مستعدين لاستقبال القادمين من السودان بالصورة التي تليق بالمملكة، مضيفا أن ذلك جزء من مهام وواجب القاعدة الجوية.

فيديو | "شرفتونا جميعا واللي تحتاجونه حاضرين فيه" قائد قاعدة الملك عبد الله الجوية في القطاع الغربي اللواء طيار عبد الله الزهراني لحظة استقباله رعايا من السودان#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/i6hkOEWaDF — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 27, 2023