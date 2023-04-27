حقّقت 3 من جامعات المملكة إنجازًا عالميًا جديدًا في مجال البحث والابتكار، حيث دخلت ضمن تصنيف أفضل 100 جامعة عالمية تسجيلاً لبراءات الاختراع في عام 2022.

وأوضح التقرير السنوي الصادر عن الأكاديمية الوطنية للمخترعين بالتعاون مع جمعية أصحاب الملكية الفكرية، أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 233 براءة اختراع في العام الماضي، محقّقة المركز الثالث عالميًا.

وجاءت جامعة الملك عبد العزيز في المركز الثامن عالمياً بتسجيل 177 براءة اختراع خلال عام واحد، بينما حلّت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في المركز الـ 79، مسجّلة 42 براءة اختراع.​