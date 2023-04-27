يخوض فريق الهلال يوم السبت المقبل مباراة أمام فريق أوراوا ريد دايموندز، في بطولة دوري أبطال آسيا.

ولا تعد هذه المباراة هي المباراة الوحيدة التي تجمع الهلال بفريق ياباني حيث سبق أن خاض الهلال مواجهات أخرى مع عدة أندية منها.

وأقيمت مباريات أمام فرق جيف يونايتد، وناجويا، وجيوبيلو في البطولات الآسيوية، إلا أن أغلب المواجهات كانت أمام فريق أوراوا الياباني.

يذكر أن عدد المباريات التي الهلال بهذه الفرق 9 مباريات، فاز في 5 منها، وتعادل في مواجهتين، وخسر مباراتين، وسجل 16 هدفًا، واستقبل 10 أهداف.