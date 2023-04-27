كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك القبض على 4 متهمين مسلحين لمحاولتهم ترويج مواد مخدرة، واتخاذ منزلهم المجهز كاملا بكاميرات مراقبة في حي شعبي بمدينة تبوك، وكرا لإخفائها.

ونتج عن ذلك ضبط 12,800 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر و9 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر وأسلحة نارية وبيضاء وهواتف متنقلة وممنوعات وذخيرة وجهاز تسجيل كاميرات وجهاز حاسوب محمول ومبلغ مالي.

وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.