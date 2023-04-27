شهدت مباراة الاتحاد والشباب المقامة اليوم الخميس، ضمن مباريات دوري روشن للمحترفين، تأمين لاعب الاتحاد أحمد حجازي لدائرة ركلة الجزاء على طريقته الخاصة، قبل تنفيذها.

وظهر حجازي يقوم بحماية نقطة الجزاء خوفا من عبث لاعبي الشباب بها حتى أنه جلس على أرضية الملعب.

ونجح عبدالرزاق حمدالله في التقدم للاتحاد من هذه الركلة في الدقيقة 18 من عمر المباراة.