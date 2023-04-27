افتتح الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، اليوم الخميس، برنامج الاتحاد الدولي المتقدم للتطوير (FIFA Forward) الذي تستضيفه الرياض.

وأكد القاسم أن الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع كرة القدم من القيادة الرشيدة، والمتابعة المستمرة من وزارة الرياضة كان لهما أبلغ الأثر في جعل المملكة وجهة مثالية لإقامة العديد من الفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية، من بينها برنامج الفيفا المتقدم للتطوير FIFA FORWARD.

ووجه الأمين العام في كلمته التي ألقاها، في افتتاح اليوم الأول من البرنامج الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 27-30 أبريل الجاري، شكره وتقديره للاتحاد الدولي لكرة القدم على ثقتهم بمنح الاتحاد السعودي فرصة استضافة النسخة الثالثة من برنامج الفيفا المتقدم للتطوير.

وأشار القاسم إلى أهمية البرنامج في تطوير الاتحادات المحلية والإقليمية لتواكب ما يشهده عالم كرة القدم من تطور مستمر، الأمر الذي يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة سواء متوسطة المدى أو البعيدة، كما أن مثل هذه الفعاليات تعزز من التعاون بين الاتحادات بما يساهم في خدمة كرة القدم ببلدانها.