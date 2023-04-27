كشفت تقارير عالمية، أن “تويتر” أضافت خاصية جديدة للمشتركين في خدمات “بلو” مدفوعة الأجر، والتي يحصل بموجبها المستخدم على علامة التوثيق الزرقاء.

وأضافت تويتر للمشتركين في خدمات “بلو” صفحة جديدة تعرفهم فيها بكيفية إلغاء الاشتراك، أسوة بباقي التطبيقات مدفوعة الأجر الأخرى.

ويأتي ذلك بعد شكوى الكثير من المستخدمين من أنه تم إعادة اشتراكهم في “تويتر بلو” من دون رغبة منهم في ذلك، ورفضهم دفع مقابل مادي لحصول حساباتهم على علامات التوثيق “الزرقاء” مرة أخرى.

وكانت تويتر أزالت في وقت سابق علامات التوثيق الزرقاء عن معظم الحسابات، وحصرها على من يشترك منهم في خدمات “بلو” بمقابل 8 دولارات شهريًا، وقررت إعادتها فيما بعد للحسابات التي لديها مليون متابع أو أكثر.