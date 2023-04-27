أعلنت قوات الأمن الخاصة عن وظائف عسكرية للنساء للعمل في إدارات ووحدات القوات الميدانية، برتبة جندي أمن.

وأوضحت شروط التقديم ومنها أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من نشاءت مع والديها أثناء خدمتهم في خارج المملكة، وألا يقل طول المتقدمه عن 160 سم، وألا يقل عمر المتقدمه عن 23 بسنة ولا يزيد عن 40 سنة.

كما تضمنت الشروط ألا تكون متزوجه من غير سعودي، وألا تكون لها خدمة سابقه بأي جهة حكومية، وأن تكون لانقه طبياً وغير مصابة بالصرع أو الأمراض، مشيرة إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي: من هنــــــــــــــــــــــــــــا