قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الشركاء بالسعودية ساعدوا بإجلاء عدد كبير من الرعايا من السودان.

وأكد البيت الأبيض على أن هناك جهود مستمرة لتمديد الهدنة في السودان، مضيفا: ” لا نتدخل في الحرب بالسودان بل نسعى لتسوية ووقف القتال”.

وأضاف: “نتحدث مع طرفي النزاع بالسودان حول وقف دائم لإطلاق النار، ونركز حاليا على وقف القتال ومغادرة الرعايا الأجانب”.

وتواصل المملكة جهودها بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.