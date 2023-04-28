وجه أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد ، رسالة للاعبي الفريق والجماهير بعد الفوز على الشباب بثنائية في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وقال رئيس نادي الاتحاد عبر حسابه على تويتر “في مثل هذه المباريات تصنع البطولات ، رجال الاتحاد مازال للمشوار بقية والتركيز مطلوب من الجميع”.

وأضاف أنمار الحائلي “جمهور العميد شكراً لن توفيكم ماتفعلوه في كل مباراة ..الحمدلله يارب على الفوز ودعواتكم لنا بالتوفيق في القادم”

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تغلب على نظيره الشباب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.