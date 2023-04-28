دخل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مشادة كلامية مع لاعبي الشباب عقب المباراة التي شهدت فوز الاتحاد.

وبين مقطع فيديو لحظة فض مشادة بين لاعبي الاتحاد والشباب عقب هزيمة الاخير بهدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تغلب على نظيره الشباب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.