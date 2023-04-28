علق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الأرجنتيني كريستيان جوانكا على خسارة فريقه أمام الاتحاد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم..

وقال لاعب الشباب: “لم نستحق الخسارة بهذه الطريقة، وركلة الجزاء للاتحاد غير صحيحة شاهدنا اللقطة 100 مرة وهي غير صحيحة.”

وأضاف جوانكا “لا أريد التحدث عن الأخطاء التحكيمية ، وسنظل نقاتل حتى آخر مباراة في الدوري على رغم تقدم الاتحاد بـ 9 نقاط “.

يذكر أن اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا تمكن من إحراز الهدف الأول لفريق الشباب من ركلة جزاء، بعد لمسة يد على اللاعب أحمد شراحيلي مدافع نادي الاتحاد.