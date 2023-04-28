استقر الجهاز الفني لنادي الهلال على الثلاثي الأجنبي، لضمه إلى قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وأفادت تقارير صحفية عن استقرار المدير الفني لنادي الهلال، رامون دياز، عن أسماء اللاعبين الأجانب الذين سيضمهم إلى قائمة الفريق التي ستعلن مساء الجمعة المقبل.

وتضمنت الأسماء: “جانغ هيون سو – أندريه كاريلو – أوديون إيغالو”، فيما سيفاصل المدير الفني للفريق بين ميشيل وماريغا

كما استعاد الهلال كل من علي البليهي وحمد اليامي قبل المباراة، ليكون الثنائي جاهز لذهاب نهائي آسيا يوم السبت.