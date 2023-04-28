تفاجأت مذيعة بوجود عمها ضمن من أجلتهم السعودية، من السودان إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة، وذلك في بث مباشر على الهواء مباشرة

وظهر عم مذيعة قناة سكاي نيوز الإنجليزية “يسرا الباقر” وسط مجموعة من الاشخاص ممن أجلتهم المملكة من السودان، وكان يحمل العلم السعودي، تقديرًا جهود المملكة والتي لم تألوا جهدًا في تقديم كل الدعم والخدمات لمن تم إجلائهم من السودان، حتى وصولهم إلى جدة

و احتضنت المذيعة عمها وسط جموع الحاضرين، وذرفت الدموع بسبب الموقف الذي لم تكن تتوقعه.