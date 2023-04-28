كشف مقربون من الفنان المصري تامر حسني أن الانفصال بينه وبين زوجته المغربية بسمة بوسيل وقع قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

وأضافوا في تصريحات صحفية أن تأمر حسني وبسمة بوسيل كانا يعيشان بعيداً عن بعضهما حتى تم الإعلان عن الطلاق رسمياً،ط أمس الخميس.

وأفادت تقارير عديدة قبل أشهر أن الثنائي منفصلان عن بعضهما لكنها يعيشان بشكل طبيعي، ويلتقيان شبه يومي من أجل أولادهما، لكن هذه الأنباء لم تتأكد بشكل رسمي حينها.

كانت المغربية بسمة بوسيل عن انفصالها عبر الستوري في “إنستغرام”، وقالت فيه: “(وجعلنا بينكم مودة ورحمة) ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر، وسيظل بيننا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير آمين يا رب”.

ونشر تامر حسني تعليق بوسيل عبر صفحته على “إنستغرام” وعلق عليه قائلاً: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد، سيظل بيننا الاحترام والتقدير عِشرة 12 عام مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند.. في حفظ الله”.