أوضح الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق، تفاصيل الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام.

وقال الزعاق أن الشمس تتحرك يوميًّا من المشرق إلى المغرب ، وأنه نتيجة لهذه الحركة فإن القيم الضغطية على وجه الأرض والمسطحات المائية تتغير بشكل دائم فينتقل الهواء من مكان الضغط العالي إلى مكان الضغط المنخفض بما يسمى بالرياح والقيم الضغطية.

وتابع: إنه خلال هذه الأيام يكون عظيمًا بين الصغرى والعظمى، ولهذا هبوب الرياح المثيرة للغبار والأتربة والسابقة للحالات المطرية يكون عاصفًا، وتنقسم الرياح إلى قسمين، رياح دائمة وهي ذات الهبوب الدائم من جهة معينة، ورياح عابرة وهي ذات الهبوب العابر إلى جهة معينة.

وأضاف: أن أمهات الرياح عند العرب أربعة الشمالية وهي للروح والنسيم، الجنوبية وهي للأمطار والأنواء، والصبا وهي لإلقاح الأشجار، والسحاب والدبور وهي ريح العذاب والدمار.