علق المحلل الرياضي بندر الراشد على تغلب نادي الاتحاد على نظيره الشباب في المباراة التي أقيمت مساء أمس في الجولة الـ24 لبطولة دوري روشن.

وقال الراشد المباراة سُلبت من ‎نادي الشباب ، والحكم الأجنبي اليوم كان أسوأ من الحكم المحلي”.

وتابع “الشباب هو المنتصر في هذه المباراة رغم أن النتيجة سلبت منه رسميا ، مشيرا إلى أن ضربتين جزاء تسببت في خسارة الشباب الثلاثة نقاط”.

وأضاف “الشباب سلبت منه ثلاثة نقاط كانت ستهيأ تواجده في المنافسة بقوة على بطولة الدوري “، مشيرا إلى أن الحكم اتخذ قرار يخالف القرار الصحيح.