أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة تقديم الاعتراض على عدم الأهلية بشأن الضمان الاجتماعي المطور، حيث تم الإعلان أمس عن الأهلية للدورة 17 من البرنامج، كما هو مقرر أن يعلن عنها يوم 27 من كل شهر ميلادي.

وأوضح الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين التابعة للوزارة أن في حال تم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يمكن للمستفيد الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج (الضمان الاجتماعي)، وذلك عبر الرابط (هنا).

وأضافت العناية بالمستفيدين: إن دراسة أهلية المستفيد في الضمان المطور تتم بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة، ومطابقة تلك البيانات مع الجهات الأخرى.

وأشارت إلى أنه يتم الإعلان عن نتيجة الأهلية بتاريخ 27 من كل شهر ميلادي، وبعد ذلك يتم معرفة استحقاق العميل للدعم المالي.