كشف المختص في الإدارة والقانون زياد بن مسفر، عقوبة من يحصل على بيانات لا يحق له الوصول إليها، طبقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأوضح القانوني: إن العقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى 6 ملايين ريال.

وأضاف ابن مسفر أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المادة السادسة ينص على أنه يتم معاقبة أي شخص يخالف قانون الجرائم المعلوماتية مثل دخول موقع إلكتروني لطريقة غير مشروعة.