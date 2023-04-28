قال الناقد الرياضي فهد الروقي أن حكم مواجهة الشباب و الاتحاد التي أقيمت مساء أمس الخميس على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن الجولة 24 من منافسات دوري روشن كان سيئا على الفريقين

وقال الروقي “‏مرضى فكر المؤامرة يجيرون فوز الاتحاد للتحكيم، هذا والحكم يحتسب ضده جزائتين ويطرد منه لاعبا وفي أوقات حساسة ولم يحتسب له ضربة جزاء الحكم كان سيء على الفريقين”.

وكان نادي الاتحاد فوزًا قاتلًا على منافسه الشباب بنتيجة 2-1 في المباراة المثيرة التي أقيمت مساء أمس الخميس على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن الجولة 24 من منافسات دوري روشن .

بهذه النتيجة حافظ الاتحاد على صدارة ترتيب جدول دوري روشن ورفع رصيده إلى 59 نقطة فيما توقف رصيد الشباب عند 50 نقطة في المركز الثالث.