أكد الناقد الرياضي محمد الذايدي، أنه يجب على إدارة النصر وعلى المسؤولين في الإدارة واللاعبين أن يدخلون كل مباراة متبقية بـ 3 نقاط .

وقال الذايدي خلال لقائه على برنامج الحصاد الرياضي المذاع على قناة 24 الرياضية :” أنه اقترح أنه في حال عدم وجود حكم نخبة في هذا الاجتماع لن نرضى . ”

وأضاف:” أنه يحق للنادي لأنه دفع فلوس أن يكون الحكم من النخبة، وفي حالة عدم وجود حكم نخبة يتم استعادة الفلوس .”