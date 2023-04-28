أكد الناقد الرياضي محمد الذايدي، أنه يجب على إدارة النصر وعلى المسؤولين في الإدارة واللاعبين أن يدخلون كل مباراة متبقية بـ 3 نقاط .
وقال الذايدي خلال لقائه على برنامج الحصاد الرياضي المذاع على قناة 24 الرياضية :” أنه اقترح أنه في حال عدم وجود حكم نخبة في هذا الاجتماع لن نرضى . ”
وأضاف:” أنه يحق للنادي لأنه دفع فلوس أن يكون الحكم من النخبة، وفي حالة عدم وجود حكم نخبة يتم استعادة الفلوس .”
محمد الذايدي :
لماذا لا يجلب #النصر حكم أجنبي !؟
عايد الرشيدي :
ما عندنا "قروش" يطالبونا ملايين !!
#الحصاد_الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )
الراعي الرسمي: @alkhudiroud
الشريك: @osipc_sa@malthaidy @ayed7171 pic.twitter.com/q0LK3Ybb6q
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 28, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً