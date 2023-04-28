كشفت جامعة القصيم عن مواعيد التقديم (رجال / نساء) على برامج الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) للعام الجامعي 1445هـ لعدد (83 برنامج).

وأوضحت الجامعة أن البرامج هي:

– دكتوراه القرآن الكريم وعلومه.

– دكتوراه ال سنة وعلومها.

– دكتوراه العقيدة والمذاهب المعاصرة.

– دكتوراه أصول الفقه.

– دكتوراه الفقه المقارن.

– ماجستير القرآن وعلومه.

– ماجستير السنة وعلومها.

– ماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة.

– ماجستير أصول الفقه.

– ماجستير الفقه المقارن.

– ماجستير الأنظمة.

ماجستير العلوم في صحة الفم والأسنان.

– ماجستير العلوم في الحفاظ على التراث العمراني.

– ماجستير العلوم في تكنولوجيا التشييد والبناء وإدارة التنفيذ.

– دكتوراه الفلسفة في تصميم وإنتاج الملابس.

– دكتوراه الفلسفة في تصميم وتطريز الملابس، وغيرهم.

وأفادت بأن التقديم متاح الآن وينتهي يوم السبت بتاريخ 1444/10/30هـ الموافق 2023/05/20م.

وللاطلاع على شروط البرنامج من خلال: هنا

ولمعرفة باقي البرامج من خلال: هنا