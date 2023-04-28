كشفت جامعة القصيم عن مواعيد التقديم (رجال / نساء) على برامج الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) للعام الجامعي 1445هـ لعدد (83 برنامج).
وأوضحت الجامعة أن البرامج هي:
– دكتوراه القرآن الكريم وعلومه.
– دكتوراه ال سنة وعلومها.
– دكتوراه العقيدة والمذاهب المعاصرة.
– دكتوراه أصول الفقه.
– دكتوراه الفقه المقارن.
– ماجستير القرآن وعلومه.
– ماجستير السنة وعلومها.
– ماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة.
– ماجستير أصول الفقه.
– ماجستير الفقه المقارن.
– ماجستير الأنظمة.
ماجستير العلوم في صحة الفم والأسنان.
– ماجستير العلوم في الحفاظ على التراث العمراني.
– ماجستير العلوم في تكنولوجيا التشييد والبناء وإدارة التنفيذ.
– دكتوراه الفلسفة في تصميم وإنتاج الملابس.
– دكتوراه الفلسفة في تصميم وتطريز الملابس، وغيرهم.
وأفادت بأن التقديم متاح الآن وينتهي يوم السبت بتاريخ 1444/10/30هـ الموافق 2023/05/20م.
وللاطلاع على شروط البرنامج من خلال: هنا
ولمعرفة باقي البرامج من خلال: هنا
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