أوضح سامي شاص لاعب الاتحاد السابق، أن حكم الاتحاد والشباب خرب المباراة، مؤكدًا أن الفوز كان بظلم تحكيمي .
وقال شاص خلال مداخلة على برنامج الحصاد الرياضي :” أن المباراة كانت رائعة ولكن الذي خربها هو حاكم المباراة لأنها كانت أكبر منه في المستوى وظلم الاتحاد والشباب .”
وأضاف:” أن الاتحاد فاز بظلم تحكيمي ضد الشباب “، مُشيرًا إلى أن الظلم كان على الفريقين وأن الحكم أساء للكلاسيكو كثيرًا .
سامي شاص – لاعب الاتحاد السابق :
حكم #الاتحاد_الشباب خرب المباراة .. فزنا بظلم تحكيمي ..#الحصاد_الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )
الراعي الرسمي: @alkhudiroud
الشريك: @osipc_sa pic.twitter.com/kq9MY7TrAO
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 28, 2023
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