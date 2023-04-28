أوضح سامي شاص لاعب الاتحاد السابق، أن حكم ⁧‫الاتحاد والشباب‬⁩ خرب المباراة، مؤكدًا أن الفوز كان بظلم تحكيمي .

وقال شاص خلال مداخلة على برنامج الحصاد الرياضي :” أن المباراة كانت رائعة ولكن الذي خربها هو حاكم المباراة لأنها كانت أكبر منه في المستوى وظلم الاتحاد والشباب .”

وأضاف:” أن الاتحاد فاز بظلم تحكيمي ضد الشباب “، مُشيرًا إلى أن الظلم كان على الفريقين وأن الحكم أساء للكلاسيكو كثيرًا .