كشفت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر تدريب على رأس العمل عبر (تمهير) بالرياض.
وأوضحت شروط القبول :
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.
3- ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.
4- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.
5- ألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
6- إجادة اللغة الإنجليزية.
7- يرجى التسجيل في برنامج (تمهير) قبل التقديم على الفرصة المعلنة.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع .
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