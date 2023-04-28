كشفت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر تدريب على رأس العمل عبر (تمهير) بالرياض.

وأوضحت شروط القبول :

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.

3- ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

4- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

5- ألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

6- إجادة اللغة الإنجليزية.

7- يرجى التسجيل في برنامج (تمهير) قبل التقديم على الفرصة المعلنة.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع .