كشفت مدارس قرطبة الأهلية بجدة (بنين) عن فتح باب التوظيف في التخصصات المتاحة لديها برواتب ومزايا متعددة للعمل لديها بمدينة جدة.

وأوضحت المدارس أن الوظائف المتوفرة كالتالي:

1- المنهج الوطني (جميع التخصصات التعليمية ).

2- مسار الدبلوما الامريكية (جميع التخصصات التعليمية).

وأفادت بأن شروط التقديم هي:

1- حاصل على درجة البكالوريوس كحد أدنى للوظائف التعليمية.

2- أولوية التوظيف للسعوديين.

3- يشترط الخبرة في التخصصات التعليمية سنتين كحد أدنى.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس، وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، والتقديم من خلال الموقع .