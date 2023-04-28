كشفت مدارس قرطبة الأهلية بجدة (بنين) عن فتح باب التوظيف في التخصصات المتاحة لديها برواتب ومزايا متعددة للعمل لديها بمدينة جدة.
وأوضحت المدارس أن الوظائف المتوفرة كالتالي:
1- المنهج الوطني (جميع التخصصات التعليمية ).
2- مسار الدبلوما الامريكية (جميع التخصصات التعليمية).
وأفادت بأن شروط التقديم هي:
1- حاصل على درجة البكالوريوس كحد أدنى للوظائف التعليمية.
2- أولوية التوظيف للسعوديين.
3- يشترط الخبرة في التخصصات التعليمية سنتين كحد أدنى.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس، وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، والتقديم من خلال الموقع .
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