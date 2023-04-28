كشف الحكم الدولي السابق عمر المهنا عن بعض الحالات التحكيمية خلال مباراة الاتحاد والشباب ، لافتاً إلى أن الحكم أثر على سير الدوري السعودي.
وقال المهنا :” أطالب الاتحاد السعودي بالاعتماد على حكم سعودي لأن الحكم الأجنبي جاي بمبالغ ويرتكب أخطاء مؤثرة”
وأضاف ” من وجهة نظري أن الحكم أثر على نتيجة المباراة من خلال الأخطاء المرتكبة خلال المباراة ، ومن الممكن أن يؤثر على سير الدوري”.
الحكم الدولي عمر المهنا عبر صدى الملاعب
الحكم أثر على سير الدوري السعودي pic.twitter.com/iw0EHF9H0E
— موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) April 27, 2023
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