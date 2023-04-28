كشف المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني عن عددٍ من الثغرات في نظام تشغيل Long-Term Support ChromeOS.

وحذر من أن هذه الثغرات تمكن المهاجم من استغلال الثغرات في إعادة استخدام الذاكرة، كما تمكن المهاجم من القراءة والكتابة على ذاكرة المتصفح عبر ثغرة تجاوز حدود الذاكرة “Out-of-bounds Memory Access”.

وأشار إلى أن المخاطر تشمل أيضاً تمكين المهاجم من تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت “Integer Overflow”، داعياً إلى تحديث نظام التشغيل Long Term Support ChromeOS إلى 108.0.5359.230 (Platform Version: 15183.93.0) عبر موقع شركة “جوجل”.