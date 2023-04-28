صعدت ثروة “مارك زوكربيرج” المدير التنفيذي لـ “ميتا بلاتفورمز” بأكثر من 10 مليارات دولار أمس الخميس، مسجلاً ثالث أكبر مكاسب في الثروة على الإطلاق.

وعقب إعلان الشركة الأم لـ “فيسبوك” نتائج أعمالها الفصلية، ارتفع السهم 13.93% ليغلق عند 238.56 دولار، مما دفع ثروة “زوكربيرج” للارتفاع إلى 87.3 مليار دولار.

كما أعلنت”ميتا” ارتفاع مبيعات الربع الأول 3% بعد تراجع الإيرادات على مدار ثلاث أرباع سنوية متتالية، وذكر “زوكربيرج” في بيان: حققنا ربعًا سنويًا جيدًا ونستمر في النمو.

والجدير بالذكر أن ثروة “زوكربيرج” شهدت أكبر ارتفاع يومي لها في الثاني من فبراير عندما زادت 12.5 مليار دولار، كما ارتفعت بحوالي 11 مليار دولار منذ عام مضى.