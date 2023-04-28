تداول على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقطع فيديو لأب يقوم بتعنيف ابنته وارسال مقاطع الفيديو إلى الأم.
وأظهر المقطع الأب وهو يقوم بضرب ابنته ضرب مبرح دون رحمة وإنسانية، بينما تتعالى أصوات صراخها.
كما بيّن الفيديو أيضاً شخصاً آخر بجوار الأب لم يتم معرفة هويته.
وطالبت صفحة “حقوق المرأة العراقية” التي نشرت المقطع بوضع تشريع يحمي حقوق الطفل في العراق، وذلك بسبب تكرار مثل هذه الحالات دون رادع أو محاسبة لمرتكبيها.
يذكر أن المادة (56) في القانون العراقي، يضع ثماني محظورات أهمها ما يتعلق باستغلال الطفل أو الإساءة إليه كالاختطاف والاغتصاب واستغلاله في الدعارة أو التهريب، ويعتبرها جناية لا تقل عقوبتها عن السجن 5 سنوات.
اب يقوم بتعنيف ابنته وارسال مقاطع الفديو الى الأم ؟
الحرب النفسية الشرسة المليئة بالحقد والخبث مستمرة بين الزوجين المنفصلين الذين يجعلون اطفالهم كطعم للانتقام ؟
بعد كل هذه الكوارث يأتي الاوغاد يقفون ضد تشريع قانون يحمي حقوق الطفل #تشريع_قانون_العنف_الاسري_في_العراق… pic.twitter.com/o2ohoTy8sJ
— Iraqi Women Rights (@iwro_org) April 27, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً