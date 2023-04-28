تداول على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقطع فيديو لأب يقوم بتعنيف ابنته وارسال مقاطع الفيديو إلى الأم.

وأظهر المقطع الأب وهو يقوم بضرب ابنته ضرب مبرح دون رحمة وإنسانية، بينما تتعالى أصوات صراخها.

كما بيّن الفيديو أيضاً شخصاً آخر بجوار الأب لم يتم معرفة هويته.

وطالبت صفحة “حقوق المرأة العراقية” التي نشرت المقطع بوضع تشريع يحمي حقوق الطفل في العراق، وذلك بسبب تكرار مثل هذه الحالات دون رادع أو محاسبة لمرتكبيها.

يذكر أن المادة (56) في القانون العراقي، يضع ثماني محظورات أهمها ما يتعلق باستغلال الطفل أو الإساءة إليه كالاختطاف والاغتصاب واستغلاله في الدعارة أو التهريب، ويعتبرها جناية لا تقل عقوبتها عن السجن 5 سنوات.