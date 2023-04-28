رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج على رسائل بعض المغردين عقب مباراة الاتحاد والشباب ضمن منافسات دوري روشن .
وعقب الفراج رداً على تغريدة مشجع حول إعطاء الاتحاد الدوري هذا الموسم بقوله ساخرا: كان عطوه لاعب.
ورد على رسالة مشجع قائلا: الكورة ما فيها طرق خشوم “كان فيه نادي يطقطق على الناس كلها الآن صار طقطقة للدوري.
#وليد_الفراج يرد على المغردين:
– الموسم القادم سيتم تغيير اللجان
– سالفة يعطون #الاتحاد الدوري 🧐 كان عطوه لاعب 😉
– الكورة ما فيها طرق خشوم "اللي كان يطقطق صار طقطقة"#الاتحاد_الشباب#أكشن_مع_وليد
https://t.co/wlLYDrcVpW
#Shahid
#MBCAction pic.twitter.com/SoCqLFTfaG
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 27, 2023
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