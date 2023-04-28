‏رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج على رسائل بعض المغردين عقب مباراة الاتحاد والشباب ضمن منافسات دوري روشن .

وعقب الفراج رداً على تغريدة مشجع حول إعطاء الاتحاد الدوري هذا الموسم بقوله ساخرا: كان عطوه لاعب.

ورد على رسالة مشجع قائلا: الكورة ما فيها طرق خشوم “كان فيه نادي يطقطق على الناس كلها الآن صار طقطقة للدوري.