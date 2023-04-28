جاءت السيارة فورد F-150 Raptor R في ثوب جديد ببعض ترقيات شركة هينسي، حيث ظهرت بإطلالة سداسية العجلات 6X6، لتكون واحدة من أقوى الشاحنات العملاقة المعدلة.

دعمت السيارة فورد F-150 Raptor R المعدلة بمحاور خلفية مزدوجة القفل، مع اطارات مصممة للطرق الوعرة مدعوم بمكابح بريمو، فيما وصل قياس الاطار إلى 37 بوصة مع نقوش بارزة كما ترتكز على جنوط معدنية ذات تصميم هندسي مميز قياسها 20 بوصة.

وتعتمد الشاحنة على محرك ثماني الاسطوانات طراز V، سعة 5200 سي سي، يتمكن من انتاج قوة قدرها 700 حصان، مع 640 رطل/قدم من العزم الاقصى للدوران، إلى جانب عدة ترقيات شملت سريرا، ومصدات أمامية وخلفية معاد تطويرها، ونظام تعليق مميزا للمساعدة على مواجهة الطرق الوعرة.

وتأتي تكلفة شاحنة فورد ” F-150 Raptor R” بنحو 499.999 دولار.