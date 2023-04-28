قدّم رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين مقترحًا جديدًا يهدف إلى الحد من أرباح اللاعبين في القارة الأوروبية العجوز، من خلال وضع حد أقصى للرواتب.

وأفادت مصادر صحفية بأن المقترح في حال إقراره، سيكون له تداعيات مزعجة على الأندية الإنجليزية، خاصة أن تلك الفرق لديها أعلى فواتير أجور في العالم.

كما أن أندية الدوري الإنجليزي ستتأثر على وجه الخصوص، بمثل هذه الإجراءات، خاصة تشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول.

وأوضحت مصادر صحفية إحصائية تكشف عن إجمالي نفقات مانشستر يونايتد من أجور اللاعبين هذا الموسم (2022-2023)، حيث يقترب من 212 مليون جنيه إسترليني (240 مليون يورو)، ويأتي في المركز الثاني بعد تشيلسي.

بينما ليفربول فلديه فاتورة أجور تضعه في المركز الرابع من بين الأندية الأكثر إنفاقا، بما يساوي 159 مليون جنيه إسترليني (180 مليون يورو).