أوضح خبير إصلاح الهواتف، أن معظم الأشخاص يقومون بشحن الهواتف بشكل خاطئ ، حيث يتم تركها في حالة شحن طوال الليل أو توصيلها أثناء العمل – يمكن أن تتلف البطارية بالفعل، مما يقلل بشكل دائم من كمية الشحن التي يمكن للجهاز حملها.

وشدد تحذيره من أن نفاد بطارية الهواتف تمامًا أمر ضار أيضًا، بدلاً من ذلك، يجب أن تهدف إلى الحفاظ على مستوى الشحن لديك بين 20-80 بالمائة”.

وأفاد بأن أجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS 13 وما بعده ، انتقل إلى إعدادات iPhone الخاصة بك> البطارية> صحة البطارية والشحن ، وحدد Optimized Battery Charging، سيقلل هذا الإعداد تلقائيًا من تآكل بطاريتك ، مما يحسن من عمرها الافتراضي.

وذكرت Apple إن الميزة تؤخر شحن iPhone إلى ما بعد 80 بالمائة، باستخدام التعلم الآلي لتعلم روتينك اليومي بحيث يتم تنشيط شحن البطارية المحسن في الوقت المناسب