قدّم رعايا الدول القادمة من السودان شكرهم للمملكة وملوكها بعد وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة .

ووصل إلى مدينة جدة صباح اليوم الجمعة 195 شخصًا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (باكستان، وفلسطين، وتايلند، وموريتانيا، وسيريلانكا، والولايات المتحدة)

ووثق مقطع فيديو للرعايا وهم يسجدون شكرًا لله تعالي، ويشكرون المملكة على جهودها الكثيفة.

ويأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة – أيدها الله – في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة.