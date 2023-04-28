قدّم رعايا الدول القادمة من السودان شكرهم للمملكة وملوكها بعد وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة .
ووصل إلى مدينة جدة صباح اليوم الجمعة 195 شخصًا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (باكستان، وفلسطين، وتايلند، وموريتانيا، وسيريلانكا، والولايات المتحدة)
ووثق مقطع فيديو للرعايا وهم يسجدون شكرًا لله تعالي، ويشكرون المملكة على جهودها الكثيفة.
ويأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة – أيدها الله – في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة.
فيديو | شعور بالأمن والأمان..
رعايا الدول القادمة من السودان يسجدون لله شكراً بعد وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة
تصوير مراسل #الإخبارية محمد شيخ pic.twitter.com/XhT4s9ckCd
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 28, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً