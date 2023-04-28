يتطلع المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، لقيادة الهلال لتجاوز عقبة أوراوا ريد دايموندز الياباني، والحصول على لقب دوري أبطال آسيا.

ويواجه الهلال نظيره أوراوا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، مساء يوم غد السبت، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.

ويسعى دياز لحصد لقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى، حيث إنه نجح في التأهل إلى نهائي نسخة عام 2017، بعد نتائج مميزة وسجل خال من الهزائم، إلا أنه خسر اللقب أمام أوراوا، بعد تعادلهما ذهابًا بالرياض، وهزيمته إيابًا في اليابان