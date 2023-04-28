أحدثت بيلار روبيو زوجة سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، ضجة واسعة حول مستقبل المدافع الإسباني مع الفريق الباريسي خاصة أن اللاعب ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وقالت روبيو في تصريحات صحفية:” أنها لا تعرف ما إذا كانوا سيبقوا في باريس أم سيعودوا إلى إسبانيا مرة أخرى.”

وأضافت: “أسوأ شيء هو أنني لن أعرف حتى آخر لحظة، ولذلك لا أفكر في الأمر”، لافتة أنها سعيدة مع أجواء العاصمة الفرنسية، وأن علاقتها جيدة للغاية بزوجات لاعبي باريس سان جيرما.”

يُذكر أن تعاقد راموس مع البي إس جي سينتهي في 30 يونيو المقبل، بعدما انضم سان جيرمان في صيف 2021 في صفقة انتقال حر، قادمًا من ريال مدريد.