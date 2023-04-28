كشفت التحقيقات أن مسرب وثائق البنتاغون، جاك تيكشيرا، البالغ 21 عامًا اعترف برغبته في قتل الكثير من الناس حول العالم وعلق الميداليات العسكرية الروسية على جدار غرفة نومه.

وأفادت وثائق المحكمة أن تيكشيرا قال إنه سيقتل عددًا كبيرًا من الناس من أجل إعدام أصحاب العقول الضعيفة، كما زين جدران غرفته بصور بشرية كأهداف مثقوبة بالرصاص.

وعُثر في منزل الشاب على أسلحة متعددة، بما في ذلك مسدسات وبنادق آلية وبنادق رش وسلاح عالي السعة من طراز AK وقناع غاز، كما عثر على ذخيرة وأكياس تكتيكية على خزانة ملابسه.

وتم إيقاف الطالب من المدرسة الثانوية بعد أن سمع زميل له ملاحظاته حول استخدام الأسلحة، بما في ذلك قنابل المولوتوف، والبنادق في المدرسة والتهديدات العنصرية.