ردت البلوغر جليلة المغربية على اتهامها بالتسبب في انفصال الفنان تامر حسني وبسمة بوسيل لوجود قصة حب سابقة مع تامر.

وقالت جليلة المغربية: بخصوص انفصال تامر حسني عاوزة أوضح إني ماليش دعوة لا من قريب ولا من بعيد، لأن البعض بيتهمني إني السبب، لكن أنا بقالي سنة قافلة الموضوع ده.

وأضافت جليلة المغربية: أنا مش شماعة علشان أي حاجة تنزل تعلقوها في جليلة وفي أكونتات عاملين فوتوشوب لحاجات أنا مش قايلاها.

وتابعت: انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل قسمة ونصيب ومن ربنا لو كانوا فشلوا في جوازهم، ومش أي حاجة تحصل في الكوكب تقولوا جليلة السبب أنا مش شماعة تتعلق عليا أي حاجة تحصل.

وأوضحت جليلة المغربية، إنها عاشت مع تامر حسني 11 سنة حب قبل زواجه، موضحة: قبل زواج تامر حسني من بسمة بوسيل بيوم كنت معه، لا أعرف كيف صار الموضوع، عشت معه قصة حب لمدة 11 سنة، ولا هو عيب ولا حرام، لكني مش خرابة بيوت، وعلاقتي بيه متقطعتش بعد زواجه، وكان لازم أرد لما اتسبيت في شرفي والموضوع وصل لأهلي.

وأعلنت الفنانة التونسية بسمة بوسيل طلاقها رسميا من الفنان تامر حسني أمس الخميس.