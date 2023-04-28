أكد مدرب فريق أوراوا الياباني، ماسيج سكورزا، أن فريقه مستعد للمباراة التي ستقام يوم غد أمام فريق الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال “سكورزا”، في مؤتمر صحفي، عقد اليوم :”نحن متحفزين لتقديم أفضل مستوى وجاهزين للتحدي وحضرنا لتحقيق اللقب، فنحن نعرف الهلال جيدًا واستعدينا وجاهزين له ونسعى للتغلب عليه”.

وأكد أنه فريقه لن يلعب بطريقة دفاعية في لقاء الذهاب بل سيسعى لتسجيل الأهداف، كما يستهدفون أن يكونوا منظمين في التسعين دقيقة للظفر بالنتيجة نحو تحقيق اللقب.

وأضاف أنه لم يكن يشعر بقلق تجاه تسجيل اللاعبين الجدد، لأنه كان يعلم أنه سيشرك اللاعبين الأكثر جاهزية، فيما قال لاعب اوراوا، هيروكي ساكاي، إن مباراة يوم غد مهمة، كما أنها أمام فريق قوي وهو الهلال.

ووعد مشجعي بلاده بتقديم أفضل مستوى لهم في المباراة، وسيلعب المباراة كمجموعة واحدة وسيتعاونون للوصل للهدف.