دشن المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي؛ للتعريف بأدواره وإبراز جهوده في متابعة وتنفيذ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك ضمن سعي المجلس إلى تعزيز التواصل الفعال، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مجال السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني.

ويحرص من خلال تدشين حساباته على تحقيق مبدأ التكامل في تقديم الخدمات بين الجهات الحكومية، وتوفير تجربة آمنة لمسؤولي السلامة والصحة المهنية في كل القطاعات، وشملت الحسابات التي تم إطلاقها 4 منصات وهي: “تويتر، فيسبوك، ولينكد إن ويوتيوب”.