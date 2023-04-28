شعر مدرب فريق نادي الاتفاق السابق ونادي أوراوا الياباني الحالي، ماسيج سكورزا، بالصدمة لحظة معرفته أن لاعب فريقه السابق بنادي الاتفاق، يوسف السالم قد توفى.

وكان “سكورزا”،قد استذكر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن مباراة فريقه أمام فريق الهلال، لاعب الاتفاق الراحل، حيث قال :” لقد عشت أوقات جيدة مع الاتفاق ودربت يوسف السالم ويحيى الشهري”.

وعندما انتهى من الاجتماع أخبره أحد المتواجدين في المؤتمر أن “السالم” قد توفى فشعر بصدمة كبيرة وبدا على ملامحه الحزن، وفقا لـ”الميدان الرياضي”.

يذكر أن لاعب الاتفاق والهلال السابق يوسف السالم توفى عن عمر ناهز 37 عاما بعد معاناة مع المرض.