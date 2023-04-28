أكد لاعب الهلال أودين إيجالو لاعب في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة أوراوا الياباني على أهمية الفوز باللقاء غداً.

وقال إيجالو : ” جميل أن أحاول التسجيل في اللقاء.. لكن المهم مساعدة زملائي والانتصار باللقب حتى وإن لم أسجل هدفاً “.

وتابع : ” نعلم أنها مباراة قوية ورسالتي للجماهير سأقاتل وأقدم كل ما لدي من أجل إهدائهم الانتصار برفقة زملائي اللاعبين “.

ويواجه الهلال في الدور النهائي نظيره أوراوا ريد دايموندز الياباني يوم غد السبت 29 إبريل على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، على أن تُقام مباراة الإياب يوم السبت 6 مايو في سايتاما.