قال مدير إدارة العمليات في جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، العقيد ماهر المسعود، إنه تم منح تأشيرات الدخول إلى المملكة مجانا لرعايا الدول القادمين من السودان وتوفير جميع الإمكانيات لإنهاء إجراءاتهم.

وأكد أنه تم تفعيل خطط الطواريء منذ اللحظة التي تم فيها عمليات الإجلاء من السودان، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

وأضاف أن كل الإمكانيات في المطار متوافرة، وكافة منسوبيها مستعدون لتسهيل إجراءات استقبال ومغادرة رعايا الدول.