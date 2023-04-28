وجهت صحيفة “livedoor” اليابانية تحذيرا إلى فريق نادي أوراوا الياباني من خماسي فريق الهلال الذين سيواجهون الأول غدا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وحذت الصحيفة الفريق الياباني من فييتو وجانغ وكويلار وسالم وإيغالو، مضيفة أن الهلال لديه الحق أن يفخر كونه صاحب 4 ألقاب في دوري أبطال آسيا وهو رقم قياسي، كما حقق المركز الثاني في كأس العالم للأندية.

ولم تكن هذه الصحيفة الوحيدة التي تحدثت عن المباراة بل توجد صحف ومواقع أخرى تناولت أخبار عن اللقاء، ومنها موقع “soccerdigestweb” الياباني الذي قال :”أوراوا سيتحدى الهلال خصمه اللدود للحصول على لقبه الآسيوي الثالث”.

وذكر موقع “http://times.abema.tv” الياباني يتحدث في تقرير له عن مدافع الهلال جانغ هيون سو، ويقول أنه يعرف الكرة اليابانية جيدًا بعد تجربته السابقة في نادي إف سي طوكيو، ويذكر أن هناك شكوك في خوض جانغ للنهائي الآسيوي أمام أوراوا بسبب الإصابة.

ويرى موقع “uragi” الياباني أن أهم 5 لاعبين في الهلال قبل مواجهة أوراوا، هم:”لوسيانو فييتو، غوستافو كويلار، سالم الدوسري، جانغ هيون سو، وأوديون إيغالو”.

وأشار موقع “footballista” الياباني: “هل سيتمكن أوراوا من الفوز على الهلال واقتناص لقبه الثالث قاريًا؟ يقف في طريق أوراوا فريق الهلال القوي الذي احتل المركز الثاني في كأس العالم للأندية قبل شهرين، وصاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب الآسيوي بواقع 4 مرات”.

وقال موقع “footballista” الياباني: “رغم أن تشكيلة الهلال أمام أوراوا لن تكون الأقوى بسبب لوائح الاتحاد الآسيوي التي تعطي كل فريق في إشراك 4 أجانب فقط، إلا أن الفريق يبقى قويًا للغاية بالنظر إلى امتلاكه كوكبة من اللاعبين السعوديين الرائعين مثل سلمان الفرج وسالم الدوسري”.