قال الجابوني آرون بوبيندزا مهاجم فريق الشباب، أنه تعرض للإساءة عنصرية من الجماهير بعد الخسارة أمس أمام الاتحاد، في قمة الدوري السعودي.

وقال بوبيندزا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: أعلم أنني أخطأت وأتحمل كامل المسؤولية، أنا لا أبحث عن أعذار ولكن هل من الطبيعي أن أتلقى مثل هذه الرسائل

وأضاف: “أنا أحب هذا النادي وأقدم كل مالدي، أحياناً أتألق وأحياناً أسقط، لكن لا يوجد مبرر للعنصرية أبداً”.

كان بوبيندزا، قد أضاع ركلة جزاء بطريقة غريبة كانت كفيلة أن تمنح الشباب نقاط المباراة، حينما كانت تشير النتيجة حينها إلى التعادل الإيجابي (1-1)عند الدقيقة “89” من الشوط الثاني.